Четыре человека пострадали при жесткой посадке самолета в Подмосковье

Четыре человека пострадали при жесткой посадке самолета Airbus A-321 в подмосковном аэропорту Жуковский, сообщил РБК представитель Росавиации.

В ведомстве рассказали, что их доставили в больницу Жуковского. «По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов летного и кабинетного экипажей. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе», — заявил представитель.

Видео: aerobryansk / VK

При этом авиакомпания «Уральские авиалинии» сообщила на своей странице во «ВКонтакте», что никто не пострадал. «Пассажиры и экипаж не пострадали», — говорится в сообщении. РБК направил запрос в компанию.