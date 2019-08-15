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Четыре человека пострадали при жесткой посадке самолета в Подмосковье

Четыре человека пострадали при жесткой посадке самолета Airbus A-321 в подмосковном аэропорту Жуковский, сообщил РБК представитель Росавиации.

Фотогалерея 
Жесткая посадка пассажирского самолета в Подмосковье. Фоторепортаж

В ведомстве рассказали, что их доставили в больницу Жуковского. «По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов летного и кабинетного экипажей. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе», — заявил представитель.

Видео: aerobryansk / VK

При этом авиакомпания «Уральские авиалинии» сообщила на своей странице во «ВКонтакте», что никто не пострадал. «Пассажиры и экипаж не пострадали», — говорится в сообщении. РБК направил запрос в компанию.

Общество
МЧС назвало причину жесткой посадки пассажирского самолета в Подмосковье

В пресс-службе Минздрава Подмосковья ТАСС подтвердили, что в результате инцидента никто не пострадал. В министерстве добавили, что всем пассажирам оказывают медицинскую помощь на месте. На месте происшествия работают 20 бригад скорой помощи, а также два вертолета.

Самолет «Уральских авиалиний» должен был отправиться в Симферополь, однако при взлете из аэропорту Жуковский в оба двигателя попали птицы. В результате произошло возгорание, и экипаж совершил экстренную посадку.

Всего на борту лайнера находились 226 человек, из которых шестеро детей. Людей эвакуировали из самолета.

Теги: Аэропорт Жуковский, «Уральские авиалинии», жесткая посадка
Материалы по теме
Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в поле в Подмосковье
Общество
МЧС назвало причину жесткой посадки пассажирского самолета в Подмосковье
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