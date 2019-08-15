Нескольких полицейских ранили в результате перестрелки в Филадельфии

Вооруженный мужчина открыл стрельбу в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания). В результате пострадали шестеро полицейских, их доставили в больницу, сообщает телеканал ABC6.

По его данным, инцидент произошел на пересечении двух улиц в жилом квартале, в районе Найс Таун, который располагается в северной части города. Очевидцы сообщили, что слышали около ста выстрелов. Стрельба была настолько интенсивной, что жители домов, расположенных в непосредственной близости от места событий, почувствовали запах пороха. На место происшествия прибыл спецназ полиции. Операция по задержанию стрелка продолжается. Состояние одного из пострадавших, доставленных в больницу, оценивается как тяжелое.

При этом представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп подтвердил на своей странице в Twitter, что ранения получили пятеро полицейских, их здоровью ничто не угрожает. По словам Гриппа, стрельба все еще продолжается.

Как сообщает телеканал NBC, полицейским удалось задержать одного человека, подозреваемого в причастности к стрельбе. Поиск второго стрелка продолжается. В больницу, куда были доставлены раненые полицейские, прибыли мэр города Джим Кенни и окружной прокурор Ларри Краснер.