Соболь прекратила голодовку спустя 33 дня

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь сообщила в своем Facebook, что она прекращает голодовку по просьбе Алексея Миняйло, обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированном митинге в центре Москвы 27 июля.

«По просьбе матери Алексея Миняйло я прекращаю голодовку. Алексей держит ее в солидарность со мной с позднего вечера 13 июля. Со дня, когда рабочая комиссия избиркома 43 округа в Мосгордуму вынесла решение об отказе мне в допуске на выборы. До своего задержания он держал ее вместе со мной в Центре сбора подписей. Теперь он в СИЗО. Без возможности получать качественную медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Соболь объявила голодовку 13 июля после проверки ее подписей, собранных для регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму. Тогда Соболь сообщала, что комиссия 43-го избирательного округа в столице нашла брак почти в 15% подписей (725 штук), в то время как максимально допустимое количество брака составляет 10%. Она назвала это решение политическим.

В тот же день стало известно, что часть оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму получили отказы в регистрации. В их числе — бывшие депутаты Госдумы Дмитрий и Геннадий Гудковы, член СПЧ Андрей Бабушкин и экс-председатель «Открытой России» Александр Соловьев.

Соболь позже обжаловала это решение в Мосгоризбиркоме и ЦИК, однако там отклонили жалобы. Выборы в Мосгордуму состоятся в единый день голосования, 8 сентября.