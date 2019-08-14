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Война в Сирии ,  
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Боевики заявили о сбитом в Сирии бомбардировщике Су-22

Сирийские боевики, действующие в зоне деэскалации в провинции Идлиб, заявили, что им удалось сбить истребитель-бомбардировщик сил официального Дамаска. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление вооруженных групп.

Коалиция «Хайат Тахрир аш-Шам», основу сил которой составляет группировка «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), сообщила, что речь идет о самолете Су-22. Он упал близ города Хан-Шейхун, который стал известен из-за проведенной в нем газовой атаки в 2017 году. Сейчас этот город является одной из целей наступления сил Асада в районе Идлиба. В руках боевиков он находится с 2014 года.

Информацию о том, что боевики сбили правительственный самолет, подтверждает и Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, действующий в Великобритании. Судьба пилота бомбардировщика пока неизвестна.

Официальные источники в Дамаске пока не сообщали о потере самолета, новости об инциденте отсутствуют в государственном агентстве SANA. Последняя новость на сайте агентства, посвященная событиям в Идлибе, говорит о том, что силам официального правительства удалось развить наступление и, нанеся большие потери боевикам, восстановить контроль над несколькими населенными пунктами. «Спасаясь от возмездия, террористы пустились в бегство, направившись в сторону Хан-Шейхуна — огромного очага террористов на юге провинции Идлиб», — сообщает агентство.

В провинции Идлиб, несмотря на заключенное соглашение о прекращение огня, продолжаются активные боевые действия. На прошлой неделе российское Минобороны сообщило, что боевики предприняли попытку наступления, в результате которой погибли порядка десяти сирийских военных. 11 августа стало известно о гибели более 20 сирийских солдат.

Теги: Сирия, Идлиб, Су-22
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