Рубль просел к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Доллар подорожал по отношению к рублю на 70 коп., евро — более чем на 80 коп. Североморская Brent упала более чем на 3%. Нефть снижается после резкого скачка, произошедшего после решения США отложить повышение тарифов для Китая

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Курс рубля теряет позиции по отношению к доллару и евро вслед за снижением котировок на нефть марки Brent, опустившихся до $60,3 за баррель после значительного роста во вторник, 13 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Американская валюта по состоянию на 16:16 мск торговалась по 65,6 руб., что на 69 коп. больше уровня открытия. Евро в 16:18 мск стоил 73,3, подорожав на 82 коп.

В это время октябрьские фьючерсы североморской нефти подешевели более чем на 3% и торговались по $59,4 за баррель. WTI со сроком поставки в сентябре, в свою очередь, просела на 3,45%, до $55,1 за баррель, тогда как еще днем ранее, 13 августа, стоила $57,28 за баррель.

Цены на нефть резко подскочили накануне на фоне новости о решении Торгового представительства США отложить повышение тарифов на отдельные виды товаров из Китая до 15 декабря, а на некоторые виды товаров и вовсе не повышать. После этого цены начали снижаться.