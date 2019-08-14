СК начал проверку информации о пнувшем пациентку фельдшере в Ростове

В Ростове-на-Дону начата доследственная проверка информации о медицинском работнике, который приехал по вызову к пожилой пациентке и пнул ее ногой. Об этом сообщает управление Следственного комитета по области.

Ведомство отмечает, что видеоролик, на котором запечатлен инцидент, был опубликован в ряде региональных СМИ.

Проверку также начали полиция и прокуратура, передает ТАСС.

Как сообщает информагентство «ДОН 24», вечером 13 августа на улице Варфоломеева упала пожилая женщина. Ей вызвали скорую, но как только фельдшер подошел к упавшей, она стала его оскорблять и отказалась ехать в больницу, после чего медработник ее пнул. По словам источника агентства, женщина, по предварительным данным, была в состоянии алкогольного опьянения.