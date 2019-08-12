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В Петербурге возбудили дело после нападения на сотрудников скорой

Следователи в Петербурге возбудили уголовное дело в отношении мужчины, которого заподозрили в избиении трех сотрудников скорой помощи. Об этом сообщает управление Следственного комитета по городу. Дело заведено по ст. 116 УК (побои).

По данным ведомства, инцидент произошел 8 августа возле одного из домов по улице Черкасова. Мужчина 1999 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения, нанес несколько ударов двум врачам и фельдшеру, когда те оказывали ему помощь.

Подозреваемого задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение, сообщает СК. Ведомство выясняет обстоятельства случившегося.

3 февраля в Петербурге местный житель ударил по лицу врача скорой, который прибыл для оказания помощи его жене. Инцидент произошел в квартире одного из домов на Гаванской улице. СК начал проверку.

Общество
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи

Теги: Санкт-Петербург, уголовное дело, скорая помощь, Следственный комитет
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