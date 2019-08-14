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СК попросил об аресте многократно нарушавшего закон о митингах активиста

Следственный комитет попросил суд арестовать Константина Котова по делу о неоднократном нарушении на митингах, сообщила РБК пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.

«Материалы [дела] поступили, ждем доставку [Котова]», — сообщила она.

Гражданского активиста Константина Котова обвиняют в неоднократном нарушении установленного порядка проведения митинга (ст. 212 УК РФ). Уголовная статья применяется в том случае, если у человека есть больше трех нарушений при проведении митингов и акций по статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Адвокат Котова Мария Эйсмонт говорила, что ее подзащитного ранее задерживали за участие в шествии 13 мая (акция в поддержку фигурантов дела «Нового величия» у здания в ФСБ в Москве. — РБК) и во время акции в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня. За участие в шествии 13 мая Котов получил пять суток ареста, а за участие в акции в поддержку Голунова — штраф в размере 15 тыс. руб. Кроме того, в середине июля Котов разместил в Facebook призывы выйти на Трубную площадь на акцию в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, после чего был задержан и арестован судом на десять суток.

10 августа Котова еще раз задержали во время прогулки после разрешенного митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Следственный комитет 13 августа заявил, что Котов пытался скрыться от задержания, однако правозащитный портал «ОВД-Инфо» сообщал, что в полиции после задержания активист провел двое суток и был отпущен под обязательство о явке. Поздним вечером 12 августа Котова вновь задержали у дома и отвезли в московское управление Следственного комитета, где и предъявили обвинение в неоднократных нарушениях на акциях.

В Пресненском суде 14 августа пройдет слушание по избранию меры пресечения для активиста.

Теги: митинг, арест, активист
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