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General Motors $68 (+71,85%) прогноз Citigroup к 17.07.20
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Политика ,  
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Песков заявил о преждевременности выводов о падении интереса к выборам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано делать выводы из опроса Левада-центра, который зафиксировал падение интереса россиян к парламентским выборам. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Преждевременно делать какие-то обобщающие выводы на основе таких опросов, тем более с учетом летнего периода. Все-таки август месяц такой, наверное, наименее политической ориентации», — сказал Песков, отметив, что Кремль следит за результатами опросов.

Политика
Социологи зафиксировали падение интереса россиян к думским выборам

«Уже много лет хорошо известна общеевропейская тенденция к деполитизации общих пристрастий европейцев, включая и россиян, конечно. Вы знаете, что и явка в европейских странах весьма низкая, и участие тоже на низком уровне», — добавил представитель Кремля.

Левада-центр сообщил, что доля россиян, которые не намерены принимать участие в думских выборах, достигла максимума с 2016 года. 41% избирателей либо не собираются участвовать в предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму, либо не знают, за кого голосовать. По данным социологов, «Единую Россию» готовы поддержать 44% респондентов, КПРФ — 17%, ЛДПР — 16%, «Справедливую Россию» и «Коммунистов России» — по 4%. Еще по 2% опрошенных проголосовали бы за «Яблоко» и Партию пенсионеров, 6% хотели бы отдать голоса за другие партии, а 5% респондентов — испортить бюллетень или унести с собой.

Директор Левада-центра Лев Гудков объяснил это тем, что избиратели, ушедшие от «Единой России» после пенсионной реформы, не присоединились к электорату других партий и «ушли в пассивную массу».

Теги: Дмитрий Песков, Опрос, Выборы в Госдуму, новости РБК
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