Беглов на дебатах назвал себя беспартийным хозяйственником

Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга Александр Беглов во время дебатов заявил, что является беспартийным. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Первые дебаты кандидатов в губернаторы Петербурга прошли 13 августа. В них приняли участие все зарегистрированные петербургским избиркомом кандидаты. Помимо самовыдвиженца Беглова это Михаил Амосов от «Гражданской платформы», Владимир Бортко от КПРФ и Надежда Тихонова от «Справедливой России».

«Я единственный среди политиков, который не принадлежит ни к одной политической партии. Для меня есть одна партия — это наши горожане. Я работаю для того, чтобы город сделать лучше», — сказал Беглов.

Также в ходе дебатов Беглов назвал себя единственным хозяйственником среди кандидатов, сообщает «Фонтанка». На это другой кандидат в губернаторы режиссер и депутат Владимир Бортко возразил, что режиссер тоже является хозяйственником.

Глава избирательной комиссии Петербурга Виктор Миненко назвал предстоящую кампанию «достаточно конкурентной», поскольку представители имеют разные политические взгляды.