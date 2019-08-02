В Екатеринбурге обнаружили склад с 10 т контрафактного алкоголя

В Екатеринбурге обнаружили склад с 10 т контрафактного алкоголя

В Екатеринбурге сотрудники ОМОНа совместно с оперативниками ФСБ и МВД пресекли незаконное производство поддельной алкогольной продукции. Сообщение опубликовано на сайте управления Росгвардии по Свердловской области.

Со склада подпольного предприятия силовики изъяли около 10 тонн спиртосодержащей жидкости, а также более 165 тыс. стеклянных бутылок. На бутылки производители клеили этикетки алкогольной продукции известных марок водки и коньяка, говорится в сообщении.

Сотрудники полиции задержали 26 работников. По факту обнаружения незаконной деятельности возбуждено уголовное дело.

В феврале в Нижнем Тагиле обнаружили цех по розливу фальсифицированной алкогольной продукции с этикетками марок «Талка», «Царская», «Финская», «Хортица», «Хеннеси». Со склада было изъято около 10 тонн незаконной продукции.