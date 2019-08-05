В Киргизии нашли тело альпиниста из России

В Киргизии нашли тело 45-летнего российского альпиниста, спускавшегося с пика Ленина. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на МЧС республики.

Тело россиянина нашли на высоте 6,2 тыс. м и спустили в первый лагерь, который находится на высоте 4,4 тыс. м. «Начался спуск тела в базовый лагерь, который находится на высоте 3,8 тыс. м», — добавили в МЧС.

В последний раз альпинист выходил на связь 27 июля. Тогда он спускался с пика Ленина и находился на высоте 5 тыс. м. На высоте 6,3 м были найдены визитка и сумка, принадлежащие И.С.Иванову.

Пик Ленина расположен в Ошской области Киргизии, его высота составляет 7134 м.

Прошлым летом в горах на юге Киргизии российский турист погиб из-за камнепада. Он погиб при переходе через перевал Южный Гаджир Алайского хребта на высоте 4,8 тыс. м.