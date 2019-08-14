В Братске убившего школьницу мужчину приговорили к 20 годам колонии

Суд признал виновным 44-летнего жителя города Братска в Иркутской области в убийстве девятилетней девочки и приговорил его к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по области.

Мужчину обвинили по пп. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней, совершенное с целью скрыть другое преступление), п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По данным следствия, в июне 2018 года он обманом заманил девочку в своей гараж, где изнасиловал ее, а затем убил.

Правоохранительные органы установили, что он уже был судим за преступления в отношении матери, а также жены.