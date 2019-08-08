Организация Объединенных Наций (ООН) опубликовала руководство по спасению мира для лентяев, в котором перечислила действия, необходимые для развития мира.

«Мы облегчили вам жизнь и собрали список, в который вошла лишь малая часть того, что вы можете сделать, чтобы внести свой вклад», — говорится в сообщении.

В первой главе специалисты перечислили «вещи, которые можно сделать, даже не вставая с дивана». Так, например, в ООН советуют подключать технику к удлинителю, экономя таким образом электроэнергию. Следует выключать свет, когда он не нужен, а также оплачивать счета через интернет. Кроме того, в ООН призвали пересесть с личного транспорта на общественный и покупать продукцию компаний, заботящихся об экологии.

Второй уровень подразумевает «вещи, которые можно сделать у себя дома»: например, сушить волосы и вещи на свежем воздухе, принимать душ в течение не более 5-10 минут, замораживать продукты и др.

На третьем уровне в ООН советуют покупать продукты питания по соседству с домом, избегать спонтанных покупок, использовать в пищу морепродукты, выращенные с использованием рациональных методов, а также ходить за покупками со своей сумкой и использовать многоразовые бутылки для воды.