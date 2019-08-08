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Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
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BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Discovery $37 (+27,24%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
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Общество ,  
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ООН опубликовала «руководство по спасению мира для лентяев»

Организация Объединенных Наций (ООН) опубликовала руководство по спасению мира для лентяев, в котором перечислила действия, необходимые для развития мира.  

«Мы облегчили вам жизнь и собрали список, в который вошла лишь малая часть того, что вы можете сделать, чтобы внести свой вклад», — говорится в сообщении.   

В первой главе специалисты перечислили «вещи, которые можно сделать, даже не вставая с дивана». Так, например, в ООН советуют подключать технику к удлинителю, экономя таким образом электроэнергию. Следует выключать свет, когда он не нужен, а также оплачивать счета через интернет.  Кроме того, в ООН призвали пересесть с личного транспорта на общественный и покупать продукцию компаний, заботящихся об экологии.

Второй уровень подразумевает «вещи, которые можно сделать у себя дома»: например, сушить волосы и вещи на свежем воздухе, принимать душ в течение не более 5-10 минут, замораживать продукты и др.

На третьем уровне в ООН советуют покупать продукты питания по соседству с домом, избегать спонтанных покупок, использовать в пищу морепродукты, выращенные с использованием рациональных методов, а также ходить за покупками со своей сумкой и использовать многоразовые бутылки для воды.   

Четвертый уровень подразумевает «поступки, которые можно совершить на работе». Среди них: не выбрасывайте фрукты и еду для перекуса, если вам не хочется их есть, проходите медицинское обследование и возражайте против любых видов дискриминации в вашей компании.  

Теги: СБ ООН, Экология
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