Летевший из США в Китай Boeing вернулся в аэропорт из-за потери детали

Самолет Boeing 777, выполнявший рейс из Нью-Йорка в Шанхай, вернулся в аэропорт вылета, следует из данных мониторингового ресурса FlightRadar. По информации шанхайского издания Shine, самолету пришлось вернуться после того, как у него отвалилась деталь на крыле.

Как рассказал изданию один из пассажиров рейса, профессор истории в Фуданьском университете Хоу Янгфанг, несколько человек заметили недостающую деталь после взлета. Они сообщили об этом экипажу. По его словам, в самолете находилось около 300 человек.

По данным Sam Chui, самолет 80 минут кружил в небе, вырабатывая топливо. Авиакомпания China Eastern, отмечает Shine, заявила, что организовала дополнительный самолет в Китай.