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Amazon $2 300 (+21,2%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+17,4%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,29%) прогноз UniCredit к 29.07.20
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Россия и Белоруссия усилили контроль за ввозом продуктов из ЕС

Россия и Белоруссия усилят контроль на общей границе ЕАЭС со странами Евросоюза из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в странах восточной Европы. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

Меры дополнительного контроля будут обеспечиваться Россельхознадзором совместно с департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии. В зоне особого внимания окажутся в том числе продукты, перевозимые в ручной клади и багаже. «Это связано с широким распространением африканской чумы свиней в государствах — членах Европейского союза, в частности в Польше и странах Балтии», — объяснили в ведомстве.

Как отмечают в калининградском управлении Россельхознадзора, сейчас очаги АЧС зафиксированы в десяти странах ЕС. Последней по счету страной, проинформировавшей о вспышке заболевания, стала Словакия. Также вирус ранее проник в Литву, Латвию, Эстонию, Польшу, Чехию, Венгрию, Румынию и Бельгию, о случаях заболевания АЧС сообщали власти Украины. В Польше было зарегистрировано восемь новых вспышек на фермах, в том числе на ферме с численностью более 3300 свиней, сообщение об этом появилось 14 июля.

Теги: таможня, Белоруссия, Продукты, ЕАЭС
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