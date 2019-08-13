В Крыму ответили на идею Киева создать режимный район вокруг полуострова

В Крыму ответили на идею Киева создать режимный район вокруг полуострова

Украинское ведомство, отвечающее за морскую навигацию, «Госгидрография» выступило с инициативой объявить морской режимный район на море вокруг Крыма. Представители властей Крыма оценили эту идею как нереалистичную.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков высказал мнение, что идея о создании режимного района вокруг Крыма — это показатель «уровня государственного мышления на Украине».

«Я думаю, что на Украине масса проблем. Но люди, которые, по сути, разрушили Украину, не нашли ничего лучше, чем предложить создать режимный район вокруг Крыма», — сказал он РБК. Сенатор назвал идею о создании режимного района примитивной.

Заместитель председателя Госсовета Крыма Владимир Бобков сравнил идею о создании морского режимного порта вокруг полуострова с произведениями писателей-фантастов.