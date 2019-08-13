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В Крыму ответили на идею Киева создать режимный район вокруг полуострова

Украинское ведомство, отвечающее за морскую навигацию, «Госгидрография» выступило с инициативой объявить морской режимный район на море вокруг Крыма. Представители властей Крыма оценили эту идею как нереалистичную.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков высказал мнение, что идея о создании режимного района вокруг Крыма — это показатель «уровня государственного мышления на Украине».

«Я думаю, что на Украине масса проблем. Но люди, которые, по сути, разрушили Украину, не нашли ничего лучше, чем предложить создать режимный район вокруг Крыма», — сказал он РБК. Сенатор назвал идею о создании режимного района примитивной.

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Заместитель председателя Госсовета Крыма Владимир Бобков сравнил идею о создании морского режимного порта вокруг полуострова с произведениями писателей-фантастов.

«Мне, как крымчанину и как историку, изучавшему историю Крымского полуострова, очень странно слышать такие заявления. Я порекомендовал бы их авторам обратиться к писателям-фантастам, которым бы, возможно, эта идея очень понравилась», — сказал он РБК.

«О какой блокаде полуострова, блокаде одной из крупнейших морских держав может говорить Украина? Эти идеи [о создании морского режимного порта] я могу расценить как очередное проявление политического безумия», — добавил представителей Госсовета.

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В украинской «Госгидрографии» пояснили, что сейчас Россия распространяет и реализует свои электронные навигационные карты, используемые для составления маршрутов судов, в акватории вокруг Крыма. Собственные электронные навигационные карты составляет и распространяет официальный Киев. Дублирование карт в судовом оборудовании может привести к столкновению судов, предупредили в ведомстве.

Для предотвращения этого «Госгидрография» предложила объявить вокруг Крыма режимный район. «Объявление режимного района даст Украине возможность не только противодействовать агрессору, но и как ответственному правовому государству обеспечить выполнение обязательств перед мировым сообществом сразу в нескольких направлениях. Мы сможем минимизировать риски для мореплавателей в части навигационно-гидрографического обеспечения», — заявил глава госучреждения Александр Щипцов. Также это позволит «полностью прекратить заход в крымские порты иностранных судов», уверены в ведомстве.

Теги: блокада Крыма, Украина, Черное море, новости РБК
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