«Победа» подтвердила DDoS-атаку на свой сайт из Китая

DDoS-атака, организованная на сайт лоукостера «Победа», была организована с китайских IP-адресов, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

То, что в атаке были задействованы китайские IP-адреса, следует из данных компании Navitaire, которая фиксирует весь трафик бронирования «Победы». «Мы подтверждаем, что наблюдали атаку, которая привела к чрезвычайно высокой нагрузке, и наш анализ показал, что источником атаки были китайские IP-адреса», — цитируются в сообщении слова коммерческого директора Navitaire в регионах Европы, Африки и Ближнего Востока Сатпала Чахала.

DDoS-атака произошла в день распродажи билетов на сайте «Победы». Генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков заявил, что в этот день на сайте было зафиксированное рекордное число клиентов за время таких распродаж. «Мы считаем себя ответственными за комфорт и деньги наших клиентов, поэтому сегодня во всех зарубежных аэропортах регистрация на рейсы «Победы» будет выполняться за наш счет, потому что вчера процесс регистрации был осложнен из-за DDoS-атаки. Мы будем обращаться в правоохранительные органы и добиваться установления организаторов атаки и привлечения их к ответственности», — сказал он.

В компании Qrator Labs, которая специализируется на противодействии DDoS-атакам и работает с «Победой», накануне заявили РБК, что не зафиксировали признаков атаки на ресурсы лоукостера. В «Победе», в свою очередь, сообщили РБК, что Qrator Labs занимается только корпоративным сайтом лоукостера и не имеет отношения к букинг-сайту.