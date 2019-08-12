Лоукостер «Победа» сообщил о DDos-атаке во время распродажи билетов

Лоукостер «Победа» сообщил о DDos-атаке во время распродажи билетов

Сайт авиакомпании «Победа» работает с перебоями на фоне начала распродажи билетов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«Одновременно на сайт заходят аномально много людей, на 14:10 мск это было 75 тыс. человек. Так много желающих поучаствовать в распродаже еще не было никогда», — сообщила представитель «Победы» Елена Селиванова.

По ее словам, после 14:10 мск эксперты также обнаружили, что ресурсы авиакомпании переживают мощную DDos-атаку.

Ранее авиакомпания объявила, что проведет 12 августа масштабную распродажу билетов по цене 499–1999 руб. В общей сложности компания планировала продать 200 тыс. дешевых билетов.

Авиакомпания «Победа» входит в группу «Аэрофлот». С конца июля компания также запустила продажу собственных туристических пакетов по всей своей маршрутной сети.