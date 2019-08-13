Расписание аэроэкспрессов изменят из-за ремонта на железной дороге

Расписание поездов «Аэроэкспресса» до аэропортов Домодедово, Внуково и Шереметьево будет изменено в середине августа из-за ремонта на железной дороге. Об этом говорится в сообщении на сайте перевозчика.

На Внуковском направлении в ночь на 17 и на 18 августа будут отменены поезда в обе стороны в 23:00, 0:00, 6:00, 7:00, 8:00 в обе стороны. В ночь на 19 августа будут отменены экспрессы в 21:00, 22:00, 23:00, 0:00 и 6:00 в обе стороны.

В сторону Домодедово 17 августа поезд с Павелецкого вокзала отправится в 6:40 вместо 6:30, а из аэропорта — в 8:35 вместо 8:30. В ночь на 18 августа некоторые поезда отправятся раньше.

С 12 по 16 августа будет отменен ряд поездов в Шереметьево и назад на Белорусский вокзал, сообщается на сайте «Аэроэкспресса». 15 и 16 августа будут ходить компенсационные автобусы каждые 10 мин.