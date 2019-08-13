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Жителя Красноярского края оштрафовали за пост с оскорблением Путина

Енисейский районный суд Красноярского края оштрафовал на 30 тыс. руб. местного жителя Евгения Носкова за пост во «ВКонтакте» о Владимире Путине. Соответствующее решение опубликовано в картотеке суда, внимание на него обратило издание «МБХ медиа».

В материалах суда говорится, что мужчина публично разместил информацию, которая в неприличной форме демонстрирует «явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации».

В отношении Носкова возбудили административное дело по статье о неуважении к власти, которая вступила в силу в марте. За данное нарушение предполагается штраф от 30 до 100 тыс. руб., смягчающим обстоятельством для Носкова стало признание им вины. Кроме того, суд учел материальное положение мужчины — он получает 18 тыс. руб. в месяц при расходах на коммунальные платежи в размере 4,3 тыс. руб.

В июле, когда дело было заведено, Носков рассказал изданию «Тайга.инфо», что он написал в соцсети, что он работает за троих, получает за одного и нецензурно отозвался о Путине. Он добавил, что «никак не относится» к политике.

После вступления закона о неуважении к власти в силу, на фоне первых дел по этой статье Путин отмечал, что новые правила не должны ограничивать критику чиновников. «Никто не имеет права злоупотреблять тем, чтобы ограничивать людей в праве выражать свое мнение. Правоприменительная практика должна соответствовать смыслу и значению этого закона», — говорил глава государства.

Теги: оскорбление президента, штраф, Владимир Путин
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