Главу полиции Омска уволили за драку с машинистом московского метро

Глава управления МВД по городу Омску, полковник Алексей Меркушов освобожден от своей должности за драку. Об этом РБК заявили в пресс-службе управления ведомства по региону.

«По результатам служебной проверки, назначенной главой МВД России по Омской области, данный сотрудник уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудников органов внутренних дел», — пояснили там.

Об инциденте стало известно в середине июля: Меркушов подрался с машинистом на станции метро «Каширская» в Москве, в результате чего сотрудник метрополитена был госпитализирован с сотрясением мозга. Полицейский получил ушиб мягких тканей лица. Кроме того, при задержании у Меркушова были признаки алкогольного опьянения, однако от медицинского освидетельствования он отказался.

В Москве полковник проходил переподготовку в Академии управления МВД. После инцидента его отчислили из вуза.