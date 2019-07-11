Глава омской полиции подрался с машинистом московского метро

В Москве на станции метро «Каширская» глава управления МВД по городу Омску Алексей Меркушов подрался с машинистом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. В управлении МВД по Омску подтвердили РБК, что речь идет о полковнике Меркушове.

Впервые информация об инциденте появилась в группе «Омбудсмен полиции» «ВКонтакте». К записи была прикреплена копия документа, в котором говорилось о происшествии.

«Инцидент произошел накануне поздно вечером. Между Меркушовым и незнакомым ему ранее машинистом метро вспыхнул конфликт на станции метро «Каширская». Между мужчинами завязалась драка. В результате сотрудник метрополитена был госпитализирован с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой», — сообщил источник ТАСС. При задержании у полковника полиции были признаки алкогольного опьянения, однако от медицинского освидетельствования он отказался.

Меркушов был направлен в Москву для переподготовки в Академии управления МВД. В академии подтвердили РБК, что слушатель учебного заведения был замешан в инциденте, однако не назвали его имя и звание. «По факту информации об инциденте между слушателем Академии управления МВД России и гражданином в вестибюле метро проведена проверка. Все обстоятельства произошедшего выяснены, в настоящий момент слушатель академии отчислен из вуза», — заявили в пресс-службе Академии управления МВД России.

В управлении МВД по Омску подтвердили РБК информацию о произошедшем и сообщили, что в связи с этим ведомство назначило служебную проверку.