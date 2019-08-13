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General Motors $68 (+75,26%) прогноз Citigroup к 17.07.20
Мосэнерго ₽2 (-11,11%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20
Netflix $440 (+42%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
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TripAdvisor $50 (+22,28%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
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Политика ,  
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Киев объявил российского дипломата во Львове персоной нон грата

Служба безопасности Украины задержала во Львовской области местного жителя, который «выполнял разведзадание спецслужб Российской Федерации», сообщается на сайте ведомства. Российского дипломата, который, по версии СБУ, получал данные от него, выслали из страны.

Собранные данные мужчина передавал работнику генконсульства России во Львове. По данным Киева, дипломат получал данные от пенсионера, который был завербован российскими спецслужбами в 2014 году. Самого дипломата объявили персоной нон грата, он покинул Украину.

Как уточнили в СБУ, пенсионер собирал информацию о политических деятелях, подразделениях Вооруженных сил Украины, правоохранительных органах и иностранных военных инструкторах в западном регионе страны. Против него было возбуждено дело по ч. 1 ст. 111 (госизмена) УК Украины.

РБК направил запрос в отдел оперативной информации российского МИДа.

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В июне 2018 года СБУ сообщила о раскрытии в Николаеве агентурной шпионской сети, «созданной представителями ГУ Генштаба Вооруженных сил РФ». По данным ведомства, группа местных жителей собирала «информацию об общественно-политической обстановке в городе», работе местных патриотических организаций и их активистах.

Теги: СБУ, Львовская область, российские спецслужбы, новости РБК
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