СБУ задержала планировавшего диверсию на военном объекте россиянина

У него нашли самодельные взрывные устройства и электродетонатор. Украинские спецслужбы выяснили, что он вел разведку прилегающих к военному аэродрому территорий в Черкасской области. В настоящее время его поместили под стражу

Фото: ssu.gov.ua

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задержали россиянина по подозрению в подготовке диверсии на одном из стратегических важных военных объектов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Задержание провели в Черкасской области (центральная Украина), там, где проживал российский гражданин. По данным украинских спецслужб, он проводил разведку на территориях, которые прилегают к военному аэродрому Вооруженных сил Украины. Дома у него нашли три самодельных взрывных устройства, 2 кг химических веществ, электродетонатор, 2 вида взрывчатых веществ, заметки с химическими формулами, а также специальную литературу и схемы создания взрывчатки.

В настоящее время в отношении него расследуется уголовное дело по подозрению в диверсии и незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Суд уже санкционировал его арест.

Помимо сообщения о задержании россиянина СБУ распространила фотографии найденных в квартире у него вещей, которые были интересны следствию в рамках дела. Среди опубликованных снимков — скан паспорта, однако фотография и личные данные гражданина на нем скрыты.

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