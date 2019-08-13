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General Motors $68 (+74,45%) прогноз Citigroup к 17.07.20
Мосэнерго ₽2 (-11,11%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20
Netflix $440 (+41,92%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
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TripAdvisor $50 (+22,28%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
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Роскомнадзор не нашел утечек персональных данных клиентов банков

Роскомнадзор не выявил утечек персональных данных клиентов трех крупных банков, оснований для прокурорского реагирования нет. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, сообщает ТАСС. Ранее «Коммерсантъ» писал об утечке данных клиентов. ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка.

По словам Куренного, руководство банков также не обнаружило фактов утечек.

Общество
СМИ узнали об утечке персональных данных клиентов российских банков

Попавшие в сеть данные клиентов Куренной назвал неактуальными и не соответствующими действительности. Кроме того, ссылка на базу была опубликована на форуме, доступ к которому был ограничен Роскомнадзором, отметил он.

Об утечке данных клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка в июне сообщил «Коммерсантъ». Речь, по данным газеты, шла об именах, номерах телефонов и паспортных данных более чем 879 тыс. человек. 

Теги: Роскомнадзор, утечка данных
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СМИ узнали об утечке персональных данных клиентов российских банков
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