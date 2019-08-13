Роскомнадзор не нашел утечек персональных данных клиентов банков

Роскомнадзор не выявил утечек персональных данных клиентов трех крупных банков, оснований для прокурорского реагирования нет. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, сообщает ТАСС. Ранее «Коммерсантъ» писал об утечке данных клиентов. ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка.

По словам Куренного, руководство банков также не обнаружило фактов утечек.

Попавшие в сеть данные клиентов Куренной назвал неактуальными и не соответствующими действительности. Кроме того, ссылка на базу была опубликована на форуме, доступ к которому был ограничен Роскомнадзором, отметил он.

Об утечке данных клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка в июне сообщил «Коммерсантъ». Речь, по данным газеты, шла об именах, номерах телефонов и паспортных данных более чем 879 тыс. человек.