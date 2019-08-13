Владелец «Механика Погодина» попросил Зеленского о помощи

Судоходная компания «Волжское пароходство» написала письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой оказать содействие в освобождении танкера «Механик Погодин». Об этом сообщается на сайте компании.

«Судовладелец продолжает предпринимать необходимые действия для обеспечения сохранности и безопасной стоянки судна», — сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что убытки от простоя «Механика Погодина» на Украине превысили $2,5 млн.

Российский танкер «Механик Погодин» был задержан в порту Херсона 11 августа 2018 года. Судно с 12 членами экипажа уже год блокируется украинскими пограничниками.

Судно арестовали из-за того, что в 2011 году «ВЭБ-Лизинг» выдал деньги на постройку танкера, в отношении которого действуют санкции на Украине. Оператор судна «В.Ф. Танкер» (входит в состав «Волжского пароходства») сообщал, что закрыл обязательства перед «ВЭБ-Лизинг» и единолично владеет танкером.

«Механика Погодина» арестовали при перевозке гидроочищенного дизельного топлива HPGO для компаний Maddox SA (Швейцария) и Maddox Ukraine (Украина).