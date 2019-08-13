В Сиднее задержали напавшего на прохожих с ножом мужчину

В Сиднее задержали напавшего на прохожих с ножом мужчину

Полиция австралийского Сиднея задержала мужчину, напавшего на людей с ножом. В результате инцидента погибла одна женщина, еще одна госпитализирована. Об этом сообщает 7News.au.

Инцидент произошел в 14:00 по местному времени (7:00 мск). Уточняется, что прохожим удалось самостоятельно задержать мужчину еще до приезда полиции.

Полиция Нового Южного Уэльса сообщила, что злоумышленник действовал один, в настоящее время он находится под стражей. Мотивы нападавшего пока неизвестны. Как пишет 7News, злоумышленник был идентифицирован как Мерт Най, ранее он сбежал из психиатрической больницы.

Ранее, 12 августа, вооруженная группа людей совершила нападение на бильярдный клуб в мексиканском городе Ирапуато (штат Гуанахуато). В результате погибли восемь человек, еще трое получили ранения. В числе пострадавших оказались двое несовершеннолетних.