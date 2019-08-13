В Чикаго задержали устроившего стрельбу в госпитале для бывших военных

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,61 +0,20 EUR Бирж. 73,42 +0,07 Brent 58,50 +0,12% USD Нал. 65,91 65,18 EUR Нал. 73,81 73,01 USD ЦБ 65,43 +0,17 EUR ЦБ 73,12 +0,10 EUR/USD 1,1189 -0,0023 BTC/USD Бирж. 11 354,16 -46,84 IMOEX 2 677,79 -0,45% RTSI 1 285,77 -0,65% DJIA 25 897,71 -1,48% Nasdaq 7 863,41 -1,20%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Netflix $440 (+42,2%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Мосэнерго ₽2 (-11,11%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20
TripAdvisor $50 (+22,28%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,93%) прогноз ING к 30.09.19
Норникель ₽17 700 (+17,81%) прогноз ВТБ Капитал к 07.08.20
Netflix $440 (+42,2%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Мосэнерго ₽2 (-11,11%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20
TripAdvisor $50 (+22,28%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,93%) прогноз ING к 30.09.19
Норникель ₽17 700 (+17,81%) прогноз ВТБ Капитал к 07.08.20
Лента новостей
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 65,43 (+0,17) Quote, 12 авг, 12:14
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 73,12 (+0,1) Quote, 12 авг, 12:14
Сбербанк расширил на всю страну систему получения переводов по СМС Финансы, 11:19 Почему количество адресов в сети Bitcoin стало поводом для беспокойства Крипто, 11:17 В Хабаровском крае мужчина умер после нападения медведя Общество, 11:10 Росгидромет заявил о скачке уровня радиации в Северодвинске в день взрыва Общество, 11:07 Как стать руководителем крупной компании Pro, 11:05 Что показали на фестивале городской культуры «Арт-Овраг» Партнерский материал, 11:01 В Чикаго задержали устроившего стрельбу в госпитале для бывших военных Общество, 10:53 Оперного певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах Общество, 10:48 Verizon анонсировала продажу сервиса микроблогов Tumblr Бизнес, 10:33 Профсоюзы предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю Общество, 10:24 Атамбаева заподозрили в убийстве и захвате заложников Политика, 10:19 Глава KFC — РБК: «Две трети наших ресторанов все еще не построены» Pro, 10:12 «$10 000 к 2022 году»: как сильно подорожает Ethereum Крипто, 10:11 Тротуар, газон, контейнер: где можно и нельзя парковаться в своем дворе Авто, 10:03
Общество ,  
0 
В Чикаго задержали устроившего стрельбу в госпитале для бывших военных

Полиция Чикаго (США) задержала мужчину, устроившего стрельбу в госпитале для военных ветеранов. Об этом сообщают Fox News и Chicago Tribune. Злоумышленник произвел выстрелы внутри и снаружи медицинского центра им. Джесси Брауна. По словам свидетелей, он стрелял из штурмовой винтовки. В результате инцидента никто не пострадал. 

По данным полиции, стрелок не является пациентом больницы. Имя мужчины не разглашается. Как уточнил представитель отделения ФБР, полицейские задержали его примерно через 30 секунд после того, как он вошел в здание госпиталя. 

Общество
Во Флориде задержали угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете

Полиция во Флориде 11 августа арестовала 26-летнего Ричарда Клейтона, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете Walmart. В полиции сообщили, что в своем Facebook он заявил, что через три дня получит автомат AR-15, посоветовав при этом людям не посещать магазин. 

В начале августа в Эль-Пасо (Техас) произошла стрельба в супермаркете Walmart, жертвами которой стали 20 человек, еще 26 получили ранения. Полиция задержала подозреваемого 21-летнего Патрика Крузиуса.  

Теги: Чикаго, стрелок
Материалы по теме
Во Флориде задержали угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете
Общество
Universal Pictures отменила показ фильма «Охота» на фоне стрельбы в США
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter