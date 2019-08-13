В Чикаго задержали устроившего стрельбу в госпитале для бывших военных

Полиция Чикаго (США) задержала мужчину, устроившего стрельбу в госпитале для военных ветеранов. Об этом сообщают Fox News и Chicago Tribune. Злоумышленник произвел выстрелы внутри и снаружи медицинского центра им. Джесси Брауна. По словам свидетелей, он стрелял из штурмовой винтовки. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным полиции, стрелок не является пациентом больницы. Имя мужчины не разглашается. Как уточнил представитель отделения ФБР, полицейские задержали его примерно через 30 секунд после того, как он вошел в здание госпиталя.

Полиция во Флориде 11 августа арестовала 26-летнего Ричарда Клейтона, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете Walmart. В полиции сообщили, что в своем Facebook он заявил, что через три дня получит автомат AR-15, посоветовав при этом людям не посещать магазин.

В начале августа в Эль-Пасо (Техас) произошла стрельба в супермаркете Walmart, жертвами которой стали 20 человек, еще 26 получили ранения. Полиция задержала подозреваемого 21-летнего Патрика Крузиуса.