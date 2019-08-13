Verizon анонсировала продажу сервиса микроблогов Tumblr

Американская компания Verizon Communications объявила о продаже корпорации Automattic сервиса микроблогов Tumblr. Об этом говорится в заявлении на сайте Verizon.

Условия сделки не разглашаются, на сегодняшний день в Tumblr находятся более 475 млн блогов. «Это важное место для обмена новыми идеями. Мы рады добавить его в нашу линейку, которая уже включает WordPress, WooCommerce, Jetpack, Simplenote и Longreads», — заявил гендиректор Automattic Мэтт Малленвег.

Как пишет The Wall Street Journal, в 2013 году Tumblr оценивался в $1,1 млрд, однако позже эта сумма снизилась. По словам источников WSJ, Automattic заплатит за сервис «сравнительно небольшую» сумму.

По данным MarketWatch, Automattic привлечет около 200 сотрудников интернет-ресурса. Verizon стала владельцем сервиса Tumblr (входил в американскую Yahoo!) в 2017 году.