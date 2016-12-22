Mediascope раскрыла данные о российской аудитории сайтов для взрослых

Исследовательская компания Mediascope впервые представила данные о российской аудитории порносайтов: в среднем в месяц на них заходят 11% всех совершеннолетних, а 1,5 млн из них проводят на таких ресурсах более десяти минут в день

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

С понедельника, 17 декабря, принадлежащей американской Yahoo! сервис микроблогов Tumblr запрещает пользователям размещать «взрослый» контент. Параллельно об ужесточении правил сообщества в начале декабря объявила и крупнейшая социальная сеть мира Facebook. В отличие от Tumblr там и раньше не допускался откровенный визуальный сексуальный контент, но теперь Facebook не разрешает даже использовать слова и выражения, которые могут быть расценены как побуждающие к сексуальным контактам.

Какое число россиян могут затронуть нововведения Tumblr, как часто отечественные пользователи вообще заходят на «взрослые» сайты и сколько они там проводят времени — выяснил РБК.

Размер экрана имеет значение

Исследовательская компания Mediascope, изучая поведение россиян в Сети, фиксирует заходы респондентов абсолютно на все сайты. Но информацию о посещении сайтов для взрослых измеритель не раскрывает — просто на такие данные нет спроса: подавляющее большинство рекламодателей не считает для себя приемлемым использовать такие площадки в своих маркетинговых коммуникациях.

По просьбе РБК специалисты Mediascope специально подсчитали российскую аудиторию порноресурсов. В обзоре не учитывались тематические блоги, сообщества, группы в соцмедиа (во «ВКонтакте», Blogger.com, том же Tumblr и т.п.) и потребление такого контента на известных видеосервисах («Яндекс.Видео», YouTube и пр.) — такая информация требует очень детальных, затратных расчетов. Были собраны лишь сведения о площадках, которые позиционируют себя как сайты для взрослых.

При этом был учтен только просмотр таких сайтов на десктопах. Хотя в Рунете аудитория на мобильных устройствах уже обогнала десктопную и продолжает расти, как описывала в октябре на клиентской конференции один из главных итогов этого года директор по интернет-исследованиям Mediascope Инесса Ишунькина, у специализированных ресурсов для взрослых российская аудитория на мобильных устройствах пока крайне мала и поэтому не показательна, следует из материалов Mediascope.

Почему Tumblr отказался от «взрослого» контента В анонсированных в начале декабря изменениях правил сообщества гендиректор Tumblr Джеф Д’Онофрио объяснял: «В конце концов, в интернете есть много сайтов с содержимым для взрослых. Пусть они этим и занимаются, а мы сосредоточим наши усилия на создании максимально благоприятной среды для нашего сообщества». До сих пор, чтобы просматривать блоги, предназначенные исключительно для совершеннолетних, пользователь должен был сам настроить такую опцию, отключив безопасный режим. С 17 декабря такие блоги будут удалены, хотя Tumblr и признает, что одномоментно зачистить весь сервис вряд ли удастся. Всего в Tumblr, как указывает сам сервис, свыше 451 млн блогов и уже более 167 млрд постов на 18 языках. На сайте Change.org петицию, призывающую руководство Tumblr пересмотреть свое решение, подписали, по состоянию на 16 декабря, свыше 517 тыс. человек. Соцсети Tumblr и Facebook — американские компании, и вводя ограничения на «взрослый» контент на своих площадках, они тем самым выполняют требования законов FOSTA-SESTA (Fight Online Sex Trafficking Act и The Stop Enabling Sex Traffickers Act), поясняет главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Первый из этих нормативных правовых актов уже подписан президентом США и, в частности, предусматривает ответственность и наказание для платформ за содействие в распространении информации, способствующей сексуальной эксплуатации людей. В России нововведение Tumblr может затронуть около 1,1 млн пользователей. Именно столько россиян в возрасте 18–64 лет хотя бы раз в месяц пользовались этим сервисом на своих десктопах с ноября 2017-го по октябрь 2018-го, свидетельствуют измерения Mediascope. Ежедневная аудитория Tumblr за эти 12 месяцев равнялась в среднем лишь 112,5 тыс. человек, которые проводили на этой площадке в среднем 3 минуты.

Кто все эти люди

С ноября 2017-го по октябрь 2018-го россияне в возрасте 18–64 лет (включая жителей малых городов и сел) заходили, согласно данным Mediascope, более чем на сотню сайтов, которые однозначно распознаются как предназначенные исключительно для совершеннолетних.

В среднем за выбранный год хотя бы раз в месяц сайты для взрослых просматривали 10,7 млн человек, или 11,3% всех совершеннолетних россиян. Максимальным интерес к сайтам для взрослых был зафиксирован с марта по июль этого года — тогда этот показатель приближался и даже превышал 12 млн человек (13% взрослого населения страны). Осенью интерес к таким ресурсам снижается, свидетельствуют измерения Mediascope.

Ежедневная аудитория порноресурсов в среднем приближается к 1,6 млн совершеннолетних россиян и подвержена тем же сезонным колебаниям. При этом средняя продолжительность времени, которую пользователь проводит на таком ресурсе, практически не меняется — около 11 минут в день.

На основе данных за октябрь 2018 года в Mediascope составили социально-демографический портрет завсегдатаев порносайтов. Ожидаемо преобладают мужчины: их доля в общей ежемесячной аудитории таких ресурсов составляет 72%. Взрослый контент наиболее востребован у россиян 25–34 лет — это 28% всей ежемесячной аудитории. Наименее характерен интерес к таким сайтам у 18–24-летних — лишь 12% всей аудитории.

Данные Mediascope также свидетельствуют о том, что в ежемесячной аудитории порноресурсов незначительна доля россиян с низким доходом (респондент сам оценивает свой уровень дохода) — менее 7%. Пользователи со средним доходом составляют почти 45%, выше среднего — почти 42%.

Большая часть посетителей порноресурсов — 56% от всей ежемесячной аудитории — не имеет в семье детей младше 16 лет. При этом более 69% живут в домохозяйствах, состоящих из трех и более человек.

Гороскопы интереснее

Самый популярный у россиян специализированный ресурс для взрослых — xvideos.com — в общем рейтинге сайтов находится только в третьей сотне, уточняет Mediascope. В целом посещение порноресурсов, которыми интересуются в месяц в пиковые периоды максимум 13% населения страны, — не самый актуальный вид досуга в интернете.

Из данных измерителя за октябрь 2018 года следует, что, к примеру, в том месяце больше у россиян было востребовано чтение гороскопов и тестов. Ежемесячная аудитория такого контента в октябре достигла почти 10,8 млн совершеннолетних россиян, тогда как у порносайтов — только 10 млн.

Всем, что связано с едой и напитками, интересовались почти 13 млн человек. Еще больший интерес вызывала работа: на сайты, связанные с этой темой, в октябре заходили свыше 14 млн совершеннолетних россиян.

В первую же очередь пользователей десктопов в интернете интересует традиционно поиск (почти 46,7 млн человек) и общение в соцсетях (44,3 млн).

Социальные сети и видеосервисы

В популярных у россиян соцсетях «взрослого» контента не так много, считает Карен Казарян. Эксперт объясняет это российской ментальностью: «Пользователи Рунета разделяют активности. Смотреть порно там же, где они общаются, им некомфортно».

Представитель «ВКонтакте» не уточнил, какое количество групп и сообществ в Сети предназначено исключительно для совершеннолетних, но подтвердил, что во «ВКонтакте» существует контент «для пользователей разного возраста». Все материалы и сообщества, которые предназначены людям старше 18 лет, содержат специальную внутреннюю пометку и не отображаются у несовершеннолетних, настаивает представитель «ВКонтакте».

«Мы считаем, что не имеем права ограничивать круг тем, которые обсуждают пользователи, — в том случае, если контент не нарушает правила социальной сети», — так ответил на запрос РБК представитель «Одноклассников». Он также не уточнил количество сообществ для взрослых, но отметил, что «Одноклассники» видят «желание некоторых авторов, столкнувшихся с ограничениями на других площадках, развиваться в нашей социальной сети».

Представитель российского офиса Google (владеет сервисом Blogger.com, где разрешены посты со «взрослым» контентом) отказался от комментариев. Запрос в Facebook (владеет Instagram) остался без ответа.

Одним из популярных каналов, где россияне могут смотреть порноконтент, по словам Казаряна, является сервис «Яндекс.Видео», который позволяет смотреть со страницы «Яндекса» разные видеоплееры. «Яндекс.Видео» индексирует плееры, открытые к индексации в robots.txt, при этом в «Яндексе» по умолчанию работает режим, в котором контент для взрослых можно получить только по явным «взрослым» запросам, объясняет представитель компании Яна Имайкина. Она напоминает, что пользователю доступны семейный и детский режимы, позволяющие осуществлять фильтрацию любого взрослого контента.

Всплеска аудитории «Яндекс.Видео» из-за изменений политики Tumblr в крупнейшей российской интернет-компании не ожидают.