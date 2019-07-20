Эксперты невостребованные в России профессии

На российском рынке труда зафиксировали низкий спрос на учителей средней школы и бухгалтеров, сообщили во ВНИИ труда, передает «РИА Новости».

Эксперты изучили данные Росстата о том, каких сотрудников ищут крупные и средние организации.

«Низкий спрос на педагогов средней школы — 1,0% (0,7% — в 2016 году), бухгалтеров — 1,4% (1,1% — в 2016 году)», — сообщили во ВНИИ. Хотя данные профессии и являются массовыми, в основном, рабочие места по ним уже заполнены, отметили в институте.

На российском рынке труда нет потребности в среднем юридическом персонале в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности, а также в среднем персонале библиотек, музеев и художественных галерей, рассказали во ВНИИ.