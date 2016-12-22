В Петербурге обнаружили ошибку на памятнике архитектору Тома де Томону

С 2011 года в Петербурге стоит памятник петербургскому архитектору Жану-Франсуа Тома де Томону с лицом шотландского химика Томаса Томсона. Об ошибке сообщил историк архитектуры Кирилл Постернак в своем Livejournal.

Скульптуры строивших город зодчих, установленные по заказу главы «Газпрома» Алексея Миллера, были установлены заслуженным художником России Александром Таратыновым.

Автор памятника заявил «Фонтанке», что «информация для работы, конечно, была почерпнута из интернет-ресурсов». Таратынов отметил, что к историкам при создании памятника не обращались. Он также заявил о готовности заменить фигуру.

Заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) Александр Кононов отметил, что это первый случай такой ошибки.

В сентябре 2017 года на установленном в Москве памятнике советскому конструктору Михаилу Калашникову была обнаружена схема немецкой штурмовой винтовки, созданной работающим в нацистской Германии конструктором Хуго Шмайссером. Глава Министерства культуры Владимир Мединский заявил, что скульптора Салавата Щербакова «подвели» подмастерья и интернет. Впоследствии изображение было удалено.