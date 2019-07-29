В Ташкенте задержали пытавшегося вывезти слитки золота в желудке мужчину

В аэропорту Ташкента сотрудники таможни задержали мужчину, который попытался вывести за рубеж внутри себя 14 небольших слитков золота. Об этом сообщается на сайте Государственного таможенного комитета Узбекистана.

Таможенники просканировали мужчину и нашли в его внутренних органах инородные металлические предметы, которые оказались маленькими слитками общим весом более 434 граммов. Как уточняют Вести.uz, он проглотил их. По факту попытки контрабанды ведутся таможенные проверки.

26 марта женщину, собиравшуюся улететь в индийский город Амритсар, задержали в аэропорту Ташкента. Она тоже пыталась незаконно вывезти золото. Для этого она проглотила восемь небольших кусочков драгоценного металла.

Через два дня таможенники задержали в аэропорту Ташкента двух пассажирок, которые планировали провезти в своих внутренних органах золото весом 451 грамм. Женщины проглотили 26 кусочков драгоценного металла.