Астронавт ЕКА станет первым «космическим диджеем» на фестивале на Ибице

Астронавт ЕКА станет первым «космическим диджеем» на фестивале на Ибице

Астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Лука Пармитано выступит на Ибице в качестве «первого космического диджея». Об этом сообщается на сайте агентства.

Он сыграет в рамках космической тематической серии BigCityBeats World Club Dome Cruise Edition. Он будет выступать прямо из модуля Columbus Международной космической станции (МКС).

«Здесь он дебютирует в качестве первого космического диджея, делясь своим опытом пребывания на орбите и ценностью музыки как способа связать разные культуры», — говорится в сообщении.

World Club Dome является фестивалем электронной музыки. Его круизная версия пройдет с 12 по 16 августа.

21 июля Пармитано прибыл на МКС на пилотируемом корабле «Союз МС-13». На борту также находились космонавт «Роскосмоса» Александр Скворцов и астронавт NASA Эндрю Морган.