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Власти Москвы начали проверку из-за смерти девушки от неизвестной болезни

Департамент здравоохранения Москвы начал проверку после того, как в СМИ появилась информация о смерти девушки от неизвестной болезни. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента.

«Департамент здравоохранения проводит проверку. На основании медицинских документов будет проведена врачебная комиссия с привлечением главных внештатных (профильных) специалистов», — сказали в пресс-службе.

В столичном депздраве добавили, что точная причина смерти будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы. Для этого будет проведена лабораторная диагностика. В пресс-службе отметили, что по предварительным результатам исследования причину не выяснили.

«Комиссия также оценит правильность действий бригад врачей скорой медицинской помощи и поликлиники, оказывавших помощь», — рассказали в Депздраве Москвы.

Накануне «Московский комсомолец» написал, что в Москве от неизвестной болезни скончалась 20-летняя студентка Воронежского государственного университета. По данным издания, она приехала в столицу вместе с отцом, чтобы отдохнуть с друзьями. МК отмечал, что у девушки в первый день после приезда поднялась температура под 40 градусов. На следующий день родители студентки, заподозрив ротавирус, вызвали скорую помощь, после чего ей назначили лечение.

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Однако, как сообщает МК, у девушки начали неметь конечности, и вскоре она впала в кому, в связи с чем ее отправили в реанимацию. Однако она скончалась.

Заведующая кафедры инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова рассказала изданию, что причиной могли стать менингит или энцефалит, а также сепсис. В середине марта от сепсиса умерла певица Юлия Началова.

Теги: новости РБК, департамент здравоохранения Москвы, студентка, проверка
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