В парке на юге России обнаружили «танк ядерного апокалипсиса»

В парке «Патриот» в городе Каменск-Шахтинский находится уникальный экспонат — высокозащищенное транспортное средство «Ладога», предназначенное для условий ядерной войны. «Российская газета» называет машину «танком ядерного апокалипсиса».

На боевую машину обратили внимание пользователи соцсетей. «Ладога» стоит в неотреставрированном виде. Судя по фотографиям, почти все оборудование из машины извлечено, снаружи она частично покрыта ржавчиной.

Эта техника была разработана в первой половине 1980-х годов на основе шасси от танка Т-80. «Ладога» оснащена защитой от оружия массового поражения. На ней установлены фильтры, очищающие атмосферный воздух, дополнительные запасы воздуха хранились в баллонах внутри машины. В наследство от танка Т-80 ей достался газотурбинный двигатель.

На практике машина этого класса применялась в Чернобыле, где она проводила разведку местности. «Ладога» вплотную подходила к разрушенному взрывом четвертому энергоблоку. В работах по ликвидации аварии она принимала участие с 3 мая по 28 сентября 1986 года.