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Власти отказались от ввода обязательного ЕГЭ для выпускников колледжей

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) не будут делать обязательным для выпускников колледжей и техникумов. Об этом в интервью «Российской газете» заявила министр просвещения Ольга Васильева.

Она пояснила, что этот вопрос обсуждался в рамках специальной группы по повышению качества образования в колледжах, куда в том числе входили Рособрнадзор, вузы и научно-исследовательские институты. В итоге ввод обязательного ЕГЭ был признан нецелесообразным. Однако право выпускников сдать экзамен закреплено законодательно, напомнила министр.

В этом же интервью Васильева рассказала, что с 1 сентября 2020 года Минпросвещения исключит почти сто невостребованных профессий из перечня специальностей среднего профессионального образования, частично заменив их на новые. По ее словам, новые специальности в том числе связаны с робототехникой и технологией 3D-печати.

Теги: ЕГЭ, колледж, выпускник
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