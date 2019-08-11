Васильева перечислила несколько новых специальностей в колледжах

С сентября 2020 года Минпросвещения исключит почти сто профессий из перечня специальностей среднего профессионального образования, частично заменив их на новые. Об этом в интервью «Российской газете» заявила глава министерства Ольга Васильева.

Она пояснила, что некоторые профессии за последние пять лет практически перестали быть востребованными среди абитуриентов, так как устарели или в принципе исчезли — например, изготовитель эмалированной посуды или вышивальщица.

Васильева также назвала некоторые новые специальности, которые придут или уже пришли на смену уходящим: «Аддитивные технологии [то есть использование 3D-печати]», «Графический дизайн» и «Мехатроника и мобильная робототехника». Она отметила, что большим спросом пользуется специальность «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства», то есть обучение работе с промышленными роботами. По данным министра, сейчас этой профессии обучаются 360 студентов в десяти колледжах из восьми регионов.

Согласно июньскому опросу сервиса Superjob, более 25% родителей заявили, что в 2019 году их дети планируют поступить в колледжи и училища. По словам 47% респондентов, их дети собираются учиться в вузах.