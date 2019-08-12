Суд арестовал фигуранта «болотного дела» за мат на митинге 10 августа

Мещанский суд Москвы арестовал на 13 суток Алексея Полиховича, который нецензурно выругался со сцены на согласованном митинге на проспекте Сахарова 10 августа. Об этом РБК сообщила его адвокат Светлана Сидоркина.

По ее словам, Полихович был признан виновным в мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП).

Полиховича в феврале 2014 года приговорили к 3,5 года лишения свободы за участие в массовых беспорядках и применение насилия к представителю полиции в ходе акции в мае 2012 года на Болотной площади. В октябре 2015 года было удовлетворено ходатайство о его условно-досрочном освобождении.

Он принимал участие в согласованном митинге 10 августа, который по данным активистов собрал от 50 тыс. до 60 тыс. участников. После митинга, вечером 10 августа, как сообщал проект «ОВД-Инфо», его задержали и оставили на ночь в отделении полиции.

Полихович — участник проекта «ОВД-Инфо». Однако, как отмечают правозащитники, в митинге он принимал участие как частное лицо — «как человек, получивший срок по обвинению в участии в массовых беспорядках, якобы имевших место на Болотной площади 6 мая 2012 года».