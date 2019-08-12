Верховный суд запретил судам давать произвольную оценку доказательствам

Суды не могут давать произвольную оценку доказательствам: возможность судить и выносить решения по внутреннему убеждению не наделяет судей подобным правом. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на постановление Верховного суда России. Это решение было принято после инцидента с кражей полумиллиона рублей у клиентки Сбербанка через ее личный онлайн-кабинет.

В ВС обратилась клиентка Сбербанка, у которой в 2015 году похитили 500 тыс. руб. из ее личного кабинета. Указанная сумма была переведена другой вкладчице банка, после чего 413 тыс. руб. были сняты неустановленными лицами. Истица обвинила клиентку банка, которой были перечислены средства, в необоснованном обогащении, однако Кетовский суд Курганской области отклонил требование возврата средств. Это же решение поддержала апелляционная инстанция. В суде, где рассматривали дело, не увидели причинно-следственной связи между переводом средств ответчице и их поступлением на счета третьих лиц. Судьи также сочли, что истица не предоставила допустимых доказательств неосновательного обогащения за счет ее средств, поскольку ответчица потеряла банковскую карту и не могла распоряжаться поступившими ей на счет денежными средствами.

ВС считает, что суды должны были установить, приобрела ли ответчица деньги клиентки Сбербанка и доказаны ли законные основания для получения ответчицей средств. В ВС отметили, что потеря карты не лишает клиента банка права распоряжаться средствами, поступившими на счет. Апелляционная инстанция сочла, что деньги могут быть взысканы лишь со Сбербанка, однако, отметили в Верховном суде, банк не может самостоятельно распоряжаться деньгами, находящимися на счету клиента.

В итоге Верховный суд назвал решение о взыскании средств только со Сбербанка необоснованным.

Рассмотрев инцидент, судебная коллегия по гражданским делам ВС сочла, что нельзя согласиться с отказом в первоначальном иске, и вернула дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. Судьи могут оценивать доказательства по внутреннему убеждению, подтвердили в ВС, «однако это не предполагает возможность оценки судом доказательств произвольно и в противоречии с законом».