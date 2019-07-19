Верховный суд не разрешил повысить налог на недвижимость задним числом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,81 -0,13 EUR Бирж. 70,80 +0,15 Brent 61,79 -3,72% USD Нал. 63,54 62,01 EUR Нал. 71,50 69,92 USD ЦБ 62,83 -0,12 EUR ЦБ 70,61 +0,05 EUR/USD 1,1274 +0,0051 BTC/USD Бирж. 10 549,11 -61,89 IMOEX 2 702,59 -0,39% RTSI 1 349,76 -0,87% DJIA 27 222,97 +0,01% Nasdaq 8 207,24 +0,27%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
eBay $48 (+20,09%) прогноз Citigroup к 18.07.20
Abbott $94 (+8,9%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
Русагро ₽816,6 (+10,05%) прогноз Sberbank Investment Research к 17.07.20
BRENT $59 (-8,07%) прогноз Raiffeisen Research к 30.09.19
eBay $48 (+20,09%) прогноз Citigroup к 18.07.20
Abbott $94 (+8,9%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
Русагро ₽816,6 (+10,05%) прогноз Sberbank Investment Research к 17.07.20
BRENT $59 (-8,07%) прогноз Raiffeisen Research к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 62,83 (-0,12) Quote, 18 июл, 13:19
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 70,61 (+0,05) Quote, 18 июл, 13:19
Прокуратура и СК начали проверки после инцидента с Boeing в Шереметьево Общество, 09:11 Верховный суд не разрешил повысить налог на недвижимость задним числом Бизнес, 09:03 Спор из-за повышенных задним числом налогов дошел до Верховного суда Pro, 09:03 Руин-пабы, винтаж, стрит-арт: куда сходить и чем заняться в Будапеште РБК и ОТП Банк, 09:00 Прогресс вместо стресса: зачем в компаниях практикуют майндфулнесс Pro, 08:59 Движение на Большой кольцевой линии метро в Москве восстановили Общество, 08:55 В больнице сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой Общество, 08:45 ЦБ отозвал лицензию у банка «Жилкредит» Финансы, 08:42 Как вписать здоровый образ жизни в ваш ритм. Тест РБК и Philips, 08:30 СМИ узнали о планах ФСБ получить право отменять авиарейсы за границу Общество, 08:22 Россия завоевала десятую медаль на ЧМ по водным видам спорта Спорт, 08:14 СМИ назвали мотив совершившего поджог студии аниме в Японии Общество, 08:12 Почему автогиганты отказываются от обаятельных малолитражек — Bloomberg Pro, 08:04 Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона Экономика, 08:00
Бизнес ,  
0 
Верховный суд не разрешил повысить налог на недвижимость задним числом
Верховный суд встал на сторону владельца недвижимости, которому задним числом доначислили налоги. Решение может повлиять на все остальные судебные споры: в Москве владельцев 2,5 тыс. объектов ранее обязали доплатить 12,5 млрд руб.
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда 17 июля отправила на пересмотр иск ООО «Юмакс» к управлению Федеральной налоговой службы по Москве и одной из ее инспекций. Пока опубликована только резолютивная часть определения Верховного суда: он признал недействительными все решения нижестоящих инстанций по иску «Юмакса», которые были приняты в пользу налоговиков.

«Юмаксу» в Москве принадлежит здание площадью 3,3 тыс. кв. м на Ильинке, 15. В конце 2016 года правительство Москвы повысило кадастровую стоимость этого здания. Несмотря на то что постановление вышло в конце декабря, оно устанавливало новую оценку недвижимости с 1 января 2016 года. Из-за этого «Юмакс» должен был дополнительно заплатить 10 млн руб. налогов за тот год.

Определение Верховного суда — прецедентное и может отразиться на десятках споров, считает Сергей Пивоварчик, управляющий партнер Consul Group, представлявшей в суде интересы истца. Судебный акт по данному вопросу на уровне Верховного суда действительно первый, подтверждает управляющий партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Роман Терехин. Полного текста решения Верховного суда пока нет, но, безусловно, это важное решение для налогоплательщиков, которое создает положительный прецедент для собственников недвижимости в Москве и всей России, уверен адвокат Forward Legal Александр Филатов.

26 декабря 2016 года правительство Москвы выпустило постановление 927-ПП, которое повысило кадастровую стоимость 2,5 тыс. объектов недвижимости, при этом повышение стоимости произошло ретроспективно — с 1 января того года. Для объектов коммерческой недвижимости кадастровая стоимость выступает налоговой базой, соответственно, вместе с оценкой повысились и налоги.

Большинство собственников узнали о повышении кадастровой стоимости своих зданий только во время проверок в 2017-м, налоговики требовали доплатить не только сам налог, но и штрафы за его неуплату в полном размере, рассказывают юристы.

Объекты, по которым доначислили налоги

  • Торговый центр «Европейский» на пл. Киевского вокзала; доначислили 415 млн руб.
  • Торговый центр «Щука» у метро «Щукинская»; 100 млн руб.
  • Бизнес-центр «Романов двор» недалеко от Красной площади; 59 млн руб.
  • Здание ВТБ на Мясницкой; 35,7 млн руб.
  • ТРЦ «Гагаринский» у метро «Ленинский проспект»; 190 млн руб.
  • Бизнес-центр «Легион» на Большой Татарской ул.; 77 млн руб.
  • Бизнес-центр «Легион 3» на Киевской ул.; 100 млн руб.
  • Здание «РИА Новости» на Зубовском бульваре; 93 млн руб.
  • ТЦ «Калужский» на Профсоюзной ул.; 86 млн руб.
  • ТРЦ «Нора» в Нагатино; 85 млн руб.
  • Бизнес-центр Diamond Hall на Олимпийском проспекте; 80 млн руб.

Источник: Consul Group

В суды обратились несколько десятков собственников, в том числе ВТБ, собственники ТРЦ «Гагаринский» и БЦ «Легион». Осенью 2018 года Мосгорсуд признал незаконным само постановление 927-ПП в части повышения кадастровой оценки задним числом — этот спор ранее также дошел до Верховного суда, который отправил дело на пересмотр. Но дела собственников-налогоплательщиков не двигались с места. «Юмакс», таким образом, первая компания, которая дошла до Верховного суда по своему конкретному спору.

Пресс-служба Федеральной налоговой службы не ответила на запрос РБК. В пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы отметили, что сейчас говорить о том, что определение Верховного суда было принято в пользу ООО «Юмакс», необоснованно.

Конкретно в деле «Юмакса», утверждает представитель департамента, налоговики доказывали, что первоначально установленная кадастровая стоимость объекта недвижимости, действовавшая для целей налогообложения в 2016 году, была занижена в несколько раз, поэтому доначисление налога за 2016 год полностью соответствует законодательству.

Что думают юристы о том, как определение Верховного суда повлияет на всех собственников столичной коммерческой недвижимости, — читайте в материале «РБК PRO».

Автор: Надежда Федорова
Теги: Недвижимость, Налоги
Материалы по теме
Кадастровая палата позволит быстро узнавать владельцев недвижимости
Бизнес
Росреестр по Москве выявил схему мошенничества при аренде недвижимости
Общество
Суд в Лондоне заморозил недвижимость иностранного чиновника на $101 млн
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter