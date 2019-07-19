Верховный суд не разрешил повысить налог на недвижимость задним числом

Верховный суд встал на сторону владельца недвижимости, которому задним числом доначислили налоги. Решение может повлиять на все остальные судебные споры: в Москве владельцев 2,5 тыс. объектов ранее обязали доплатить 12,5 млрд руб.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда 17 июля отправила на пересмотр иск ООО «Юмакс» к управлению Федеральной налоговой службы по Москве и одной из ее инспекций. Пока опубликована только резолютивная часть определения Верховного суда: он признал недействительными все решения нижестоящих инстанций по иску «Юмакса», которые были приняты в пользу налоговиков.

«Юмаксу» в Москве принадлежит здание площадью 3,3 тыс. кв. м на Ильинке, 15. В конце 2016 года правительство Москвы повысило кадастровую стоимость этого здания. Несмотря на то что постановление вышло в конце декабря, оно устанавливало новую оценку недвижимости с 1 января 2016 года. Из-за этого «Юмакс» должен был дополнительно заплатить 10 млн руб. налогов за тот год.

Определение Верховного суда — прецедентное и может отразиться на десятках споров, считает Сергей Пивоварчик, управляющий партнер Consul Group, представлявшей в суде интересы истца. Судебный акт по данному вопросу на уровне Верховного суда действительно первый, подтверждает управляющий партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Роман Терехин. Полного текста решения Верховного суда пока нет, но, безусловно, это важное решение для налогоплательщиков, которое создает положительный прецедент для собственников недвижимости в Москве и всей России, уверен адвокат Forward Legal Александр Филатов.

26 декабря 2016 года правительство Москвы выпустило постановление 927-ПП, которое повысило кадастровую стоимость 2,5 тыс. объектов недвижимости, при этом повышение стоимости произошло ретроспективно — с 1 января того года. Для объектов коммерческой недвижимости кадастровая стоимость выступает налоговой базой, соответственно, вместе с оценкой повысились и налоги.

Большинство собственников узнали о повышении кадастровой стоимости своих зданий только во время проверок в 2017-м, налоговики требовали доплатить не только сам налог, но и штрафы за его неуплату в полном размере, рассказывают юристы.