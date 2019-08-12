Жители Якутии передали Джорджу Мартину статуэтку героя «Игры престолов»

Якутские поклонники сериала «Игра престолов» доставили статуэтку персонажа Джона Сноу в Санта-Фе (штат Нью-Мексико, США) — родной город Джорджа Мартина, автора цикла романов «Песнь льда и пламени», легшего в основу сериала. Об этом ТАСС сообщила одна из инициаторов акции Татьяна Егорова.

Фигурка была передана представительнице принадлежащего фантасту частного кинотеатра Jean Cocteau Джанет Северанс. По словам Егоровой, на момент передачи подарка Мартин не был в городе, однако «госпожа Северанс пообещала передать статуэтку писателю».

В мае 2019 года якутские поклонники британского фантаста собрали средства на создание трехкилограммовой фигурки Джона Сноу. Статуэтка мужчины в плаще стража Ночного Дозора изготовлена из серебра 925 пробы с инкрустациями из полудрагоценных камней и мамонтовой кости.

В 2016 году голливудскому актеру Леонардо ди Каприо был передан народный «Оскар» от якутских мастеров. Фигурка была выполнена в виде смотрящего в небо мужчины с чорооном (ритуальным сосудом) в руках. На создание статуэтки ушло 1,4 кг серебра и 3,49 г золота, полученных из украшений, пожертвованных жительницами Якутии.