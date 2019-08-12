В Красноярске на складе произошел пожар площадью 2,5 тыс. кв. м

В Красноярске на складе произошел пожар площадью 2,5 тыс. кв. м

На складе с продуктами в Красноярске произошел пожар, работникам МЧС удалось локализовать возгорание. Об этом сообщили РБК в региональном управлении экстренной службы.

Как уточняет НГС24, речь идет о базах на Енисейском рынке. В небе над городом видны клубы дыма. Издание опубликовало видео с кадрами пожара.

«Пожар на складе с продуктами локализован на площади 2,5 тыс. кв м. Сейчас идет контрольная проливка. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.