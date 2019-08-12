В Красноярске на складе произошел пожар площадью 2,5 тыс. кв. м

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,64 +0,35 EUR Бирж. 73,63 +0,53 Brent 58,63 -0,07% USD Нал. 65,91 65,14 EUR Нал. 73,88 73,05 USD ЦБ 65,43 +0,17 EUR ЦБ 73,12 +0,10 EUR/USD 1,1218 +0,0015 BTC/USD Бирж. 11 374,00 -199,00 IMOEX 2 687,62 +0,30% RTSI 1 289,90 +0,03% DJIA 26 287,44 -0,34% Nasdaq 7 959,14 -1,00%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Норникель ₽17 700 (+18,02%) прогноз ВТБ Капитал к 07.08.20
BlackRock $537 (+25,63%) прогноз Jefferies к 22.07.20
CBS $85 (+70,17%) прогноз Deutsche Bank к 01.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,97%) прогноз ING к 30.09.19
Fox $45 (+28,5%) прогноз Credit Suisse к 02.06.20
Норникель ₽17 700 (+18,02%) прогноз ВТБ Капитал к 07.08.20
BlackRock $537 (+25,63%) прогноз Jefferies к 22.07.20
CBS $85 (+70,17%) прогноз Deutsche Bank к 01.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,97%) прогноз ING к 30.09.19
Fox $45 (+28,5%) прогноз Credit Suisse к 02.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 65,43 (+0,17) Quote, 12:14
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 73,12 (+0,1) Quote, 12:14
Суд перевел под домашний арест экс-замминистра Пирумова Общество, 16:21 В Красноярске на складе произошел пожар площадью 2,5 тыс. кв. м Общество, 16:13 Росстат зафиксировал рост ВВП во втором квартале на 0,9% Экономика, 16:08 Жители Якутии передали Джорджу Мартину статуэтку героя «Игры престолов» Общество, 16:08 Исключите пулеметный подход: ИИ научит предлагать кредиты не всем подряд Pro, 16:06 «Росатом» показал фотографии погибших при испытании ракеты сотрудников Общество, 16:06 Ripple опередит Facebook: что окажет большее влияние на криптоиндустрию Крипто, 16:05 В Москве в чехле для спортинвентаря нашли тело мужчины Общество, 15:53 В Киеве в продаже оказались дневники с картой Украины без Крыма Общество, 15:52 СК возбудил уголовное дело после нападения на росгвардейцев в Ульяновске Общество, 15:50 Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи» Спорт, 15:49 Red Bull перевел конкурента Квята в старшую команду «Формулы-1» Спорт, 15:40 Российский рынок роботов: угрозы и возможности Экономика инноваций, 15:39  Читай по ногам: как работает язык тела. Тест Партнерский материал, 15:25
Общество ,  
0 
В Красноярске на складе произошел пожар площадью 2,5 тыс. кв. м

На складе с продуктами в Красноярске произошел пожар, работникам МЧС удалось локализовать возгорание. Об этом сообщили РБК в региональном управлении экстренной службы.

Как уточняет НГС24, речь идет о базах на Енисейском рынке. В небе над городом видны клубы дыма. Издание опубликовало видео с кадрами пожара.

«Пожар на складе с продуктами локализован на площади 2,5 тыс. кв м. Сейчас идет контрольная проливка. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Общество
Под Ачинском ликвидировали пожар на военных складах

Теги: новости РБК, Пожар, Красноярск
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter