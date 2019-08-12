СК возбудил уголовное дело после нападения на росгвардейцев в Ульяновске

СК возбудил уголовное дело после нападения на росгвардейцев в Ульяновске

Управление Следственного комитета по Ульяновской области возбудило уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников отдельного батальона управления вневедомственной охраны Росгвардии. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В пятницу, 9 августа, около 20:00 во дворе одного из жилых домов микрорайона «Верхняя Терраса» Ульяновска более десяти человек напали на представителей Росгвардии, производивших «задержание мужчины за совершение административного нарушения». Представителям власти были нанесены телесные повреждения. Нападавшие, как сообщили в ведомстве, также предприняли попытки завладеть табельным оружием бойцов. Для пресечения нападения сотрудникам Росгвардии пришлось произвести предупредительные выстрелы.

Подозреваемые в совершении нападения задержаны. Расследование продолжается. Уголовное дело заведено по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).