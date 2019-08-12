Полиция и СК на Урале проверят информацию о свалке уголовных дел в лесу

Полиция и СК на Урале проверят информацию о свалке уголовных дел в лесу

Полиция и следователи Свердловской области проверяют информацию о свалке уголовных дел, содержащих личные данные граждан, в лесу около деревни Шайдурово под Екатеринбургом. Об этом сообщил РБК глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Появившиеся сведения в СМИ, а изначально в сети интернет, на предмет соответствия действительности в настоящее время проверяются не только представителями регионального МВД, но и нашими коллегами из регионального СК», — сказал Горелых.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в Шайдурово обнаружили свалку документов, где были материалы уголовных дел, справки и постановления. В документах, в частности, были указаны номера и серии паспортов граждан.