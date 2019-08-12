Путин назвал эффективной работу Аксенова на должности главы Крыма

Президент России Владимир Путин охарактеризовал работу главы Республики Крым Сергея Аксенова как эффективную. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Вы работаете эффективно, я знаю», — отметил Путин в ответ на обзор общей обстановки в республике по ряду сфер.

По мнению главы Крыма, «есть как успехи, так и недоработки». «Стараемся не подводить вас, крымчан. В данном случае Крым двигается вперед», — сказал Аксенов.

В ходе состоявшейся в Крыму рабочей встречи с главой государства Аксенов сообщил президенту о социально-экономической ситуации в регионе и темпах выполнения инфраструктурных проектов, включая строительство Крымского моста) и трассы «Таврида».

10 августа Путин приехал в Крым. Он прибыл на байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе на мотоцикле «Урал». В коляске мотоцикла сидел Аксенов, а за спиной президента — врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Также Путин посмотрел спектакль «Грифон» на сцене музея-заповедника «Херсонес Таврический».

