Российские инспекторы проведут наблюдательный полет над США

В рамках Международного договора по открытому небу американо-датская миссия выполнит наблюдательный полет над Россией, а российские инспекторы, в свою очередь, выполнят наблюдательный полет над территорией США. Об этом пишет газета Минобороны России «Красная звезда».

По данным ведомства, миссия Дании и США проведет полет на украинском самолете Ан-30Б в период с 12 по 16 августа. Отмечается, что российские специалисты на борту самолета будут контролировать соблюдение параметров полета и применение аппаратуры наблюдения.

19 августа с аэродрома открытого неба Грейт Фолс (штат Монтана) российская группа инспекторов выполнит полет над территорией США на самолете Ту-154МЛК-1, на борту будут присутствовать американские специалисты.

Кроме того, 13 августа российские инспекторы посетят военный объект в Швеции с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания вооружения и военной техники.