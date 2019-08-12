Роспотребнадзор назвал самые опасные для заемщика параметры кредита

Роспотребнадзор посоветовал россиянам обратить внимание на ряд параметров банковских кредитов. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Роспотребнадзор отмечает, что кредиты в иностранной валюте имеют процентные ставки намного ниже, чем рублевые, однако граждане, получающие заплату в рублях, столкнутся с курсовыми колебаниями. Например, падение курса рубля к франку в два-три раза во столько же раз увеличит платежи по кредиту.

Потребителей также предупредили об опасностях, связанных с плавающей ставкой. В этом случае проценты по кредиту ниже, однако, если финансовая система окажется в кризисе, то такая ставка может сильно возрасти.

Как напомнили в Роспотребнадзоре, кредиты могут выдаваться под залог (приобретаемая недвижимость или автомобиль) или без залога — потребительные кредиты в узком смысле слова, которые банки иногда называют «кредитами на неотложные нужды». Они выдаются на меньший срок и под более высокие ставки, указывает ведомство.