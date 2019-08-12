Вылет самолета из Еревана в Москву отменили из-за технической проблемы

Boeing 737 авиакомпании Utair, который должен был 12 августа выполнить рейс из Еревана в Москву, отменили из-за технической проблемы. Об этом сообщается на странице Комитета гражданской авиации Армении в Facebook.

Отмечается, что регулярный рейс UTA880 не удалось выполнить из-за обнаруженной неполадки. Ведутся работы по организации доставки пассажиров, до тех пор они будут обеспечены питанием и гостиницей.

РБК направил запрос в авиакомпанию Utair.

В начале августа несколько групп российских туристов не смогли вовремя вылететь из Болгарии из-за возникших у авиакомпании Bulgaria Air проблем с самолетами. Задержка рейсов составила более суток. Позднее туристов вывезли двумя бортами Bulgaria Air.